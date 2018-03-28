Narkotik Eğitim Tırı Ergene'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim Tırı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi.

Ergene Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim Tırı ile Ergene ilçesinde çalışma yapıldı.

Öğrencilerin ve vatandaşların ziyaret ettiği tırda, eğitmenler tarafından, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim tırına, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve kurum müdürleri de konuk oldu.

Kaymakam Kızıltoprak, bu tür çalışmaların öğrencilerin ve gençlerin sağlıklı şekilde yetişmesinde önemli olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.