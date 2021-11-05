NARKOTİK EĞİTİM TIR'I ADANA'DA

KONYA (DHA) - KONYA Emniyet Müdürlüğü'nce vatandaşları uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda bilinçlendirmek için hazırlanan ve ülkeyi dolaşan Narkotik Eğitim TIR'ı yeni durağı Adana oldu. Narkotik polisleri, TIR ziyaretçilerine uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme çalışması yapan Narkotik Eğitim TIR'ı, Adana'ya geldi. Seyhan ilçesi Barajyolu Caddesi'nde yol kenarına kurulan TIR'ın içerisindeki 6 ekranda, uyuşturucunun insan vücudundaki etkileri, yaşanmış insan hikayelerinden örneklenerek ziyaretçilere gösterildi. TIR'da görevli narkotik polisleri, ziyaretçilere uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

TIR'ı ziyaret eden emekli Metin Saçar (59), 'İlgimi çekti, polisimize teşekkür etmek için geldim. Uyuşturucu, büyük bir sorun ancak polisimiz büyük bir mücadele veriyor. İnşallah, uyuşturucunun sonunu getirene kadar mücadeleye devam edecekler. Bizler de onlara destek vereceğiz' diye konuştu.