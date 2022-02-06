Narkotik dedektör köpeği "Arven"e uyuşturucu zulası dayanmıyor

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna dahil olan narkotik dedektör köpeği "Arven", "zula" olarak nitelendirilen en gizli yerlerdeki uyuşturucuları dahi bularak polisin önemli başarılara imza atmasına yardımcı oldu.

Belçika Malinois cinsi 2 yaşındaki Arven, Ankara Gölbaşı'ndaki narkotik eğitiminin ardından 20 ay önce İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna katıldı.

Narkotik polisleriyle birlikte mesai yapan Arven, uyuşturucuyla mücadelede ekiplere büyük katkı sağlıyor.

Arven'in katıldığı operasyonlarda polis, 20 aylık süreçte 1 milyon 259 bin uyuşturucu hap, 1 kilogramdan fazla eroin,182 kilogram kokain, 8 kilo 193 gram metamfetamin, 105,5 kilogram esrar, 29 kilogram bonzai ile 23 bin kök kenevir ele geçirdi.

Polis memuru Erdem Öksüz, AA muhabirine, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde ekip arkadaşı Arven ile birlikte görev yaptıklarını söyledi.

Arven ile Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 3,5 ay eğitim aldıklarını dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Kurs bitiminde İskenderun'da görev aldık. Arven'le çalışmak tarif edilmesi çok zor bir duygu. En iyi mesai arkadaşım Arven. Hem hayvansever olarak hem de Doğu Akdeniz bölgesine geçen uyuşturucu sevkiyatına yönelik yapmış olduğumuz operasyonlarda faydalı olmasından dolayı onunla çalışmaktan mutluyum. Bu zamana kadar birlikte çok güzel yakalamalarımız oldu. Gece gündüz demeden başarılı operasyonlara imza attık. Zorlandığımız aramalarda zulalanmış uyuşturucuyu mesai arkadaşım sayesinde ortaya çıkardık. Hassas burnuyla bize her zaman yardımcı olmaya devam ediyor."

Günlük rutin olarak Arven'in belirli spor eğitimlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Öksüz, "Sporun yanı sıra Arven'in diğer eğitimlerini de yaparak kendini geliştirmesini sağlıyoruz." dedi.