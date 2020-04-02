Narkotik dedektör köpeği "Alfi" polislerin en büyük yardımcısı
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Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel

Narkotik dedektör köpeği "Alfi" polislerin en büyük yardımcısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan narkotik dedektör köpeği "Alfi", kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında polislerin en büyük yardımcısı oluyor.

02.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:36
Narkotik dedektör köpeği

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 3 yıldır görev yapan narkotik dedektör köpeği "Alfi", kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında polislerin en büyük yardımcısı oluyor.

Alman kurdu cinsi olan Alfi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli eğitimlerin ardından 2017 yılında ilk görev yeri olan Kahramanmaraş'a geldi.

Yaklaşık 3 yıldır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan 5 yaşındaki Alfi, birçok başarılı operasyonda yer alarak, çok miktarda uyuşturucu maddenin bulunmasına katkı sağladı.

Köpek eğitmeni polis memuru Kürşat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alfi'nin en yakın ekip arkadaşı olduğunu söyledi.

Alfi ile sabah antrenmanı yaparak güne başladıklarını aktaran Yılmaz, "Daha sonra ise şube müdürlüğümüze giderek ekip arkadaşlarımızla birlikte günün bir değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer ki operasyonel bir faaliyetimiz olacaksa ona yönelik, yoksa da rutin antrenman faaliyetlerimizle günümüzü değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Zula"ları Alfi buluyor

Yılmaz, Alfi'nin operasyonlarda yer almasının kendileri için büyük önem taşıdığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Alfi, araçlarda ve evlerde gözle göremediğimiz, 'zula' diye tabir ettiğimiz yerleri bulma konusunda bize katkı sağlıyor. 3 yıllık süre içerisinde 1624 operasyona katıldık, bu operasyonlarda 221 kilo 665 gram uyuşturucu madde, 21 bin 654 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdik."

Yılmaz, Alfi'nin kendisiyle benzer özellikler taşıyan 8 yavrusunun da emniyete hizmet verdiğini ifade ederek, "Anne Alfi'nin 5 yavrusu İstanbul, 2 yavrusu Diyarbakır ve 1 yavrusu da İzmir'de görev yapıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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