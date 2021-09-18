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Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesinde K.K. ve S.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bahse konu adrese operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramalarda, 311,25 gram metamfetamin, 3.60 gram bonzai maddesi, 1 gram Esrar, 1 adet rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kameralara da yansıyan operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi

Narkotik dedektifleri uyuşturucuya geçit vermedi
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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