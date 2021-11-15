Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Narkotik birimlerince bir haftada 77 ilde 590 kilogram eroin ele geçirildi

Narkotik birimlerince, Türkiye genelinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 590 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik birimlerince, Türkiye genelinde bir haftada düzenlenen operasyonlarda 590 kilogram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimlerince son bir haftada 77 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 4 bin 678 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 590 kilogram eroin, 423 kilogram esrar, 42 kilogram metamfetamin, 7 kilogram skunk, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram afyon sakızı, 6 bin sentetik ecza, 5 bin uyuşturucu hap, 67 tabanca ve tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 92 bin 670 lira ele geçirildi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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