Narkotik birimleri Türkiye genelinde 7 günde 4 bin 55 şüpheliyi gözaltına aldı - Haberler
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Narkotik birimleri Türkiye genelinde 7 günde 4 bin 55 şüpheliyi gözaltına aldı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Narkotik birimleri Türkiye genelinde 7 günde 4 bin 55 şüpheliyi gözaltına aldı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 55 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde bir haftada 4 bin 55 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, narkotik birimlerince tarafından son 7 günde 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

4 bin 55 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 292 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 280 kilogram esrar, 19 kilogram metamfetamin, 65 kilogram skunk, 26 kilogram bonzai, 457 kök kenevir bitkisi, 19 bin sentetik ecza, 8 bin uyuşturucu hap ve 23 kilogram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal malzemeler ile 45 tabanca/tüfek ve 82 bin 270 lira ele geçirildi.

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AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

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