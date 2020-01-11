Narkotik arama köpeği Maximilon'dan bingo
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Narkotik arama köpeği Maximilon'dan bingo

Gaziantep'te aralıksız devam eden uyuşturucu operasyonlarında görev alan narkotik madde arama köpeği Maximilon'un tepki vermesi üzerine bir poşet dolusu uyuşturucu hap ele geçirildi.

11.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:06
Narkotik arama köpeği Maximilon'dan bingo

'te aralıksız devam eden uyuşturucu operasyonlarında görev alan madde arama köpeği Maximilon'un tepki vermesi üzerine bir poşet dolusu uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gaziantep'te devam eden dev uyuşturucu operasyonları kapsamında çok sayıda mahalle ve adrese baskınlar yapılıyor. Son olarak Göztepe Mahallesi'nde yapılan operasyonda bir ikametteki aramalara narkotik madde arama köpeği Maximilon da katıldı.


İkamet içerisinde yapılan aramalara katılan narkotik madde arama köpeği Maximilon'ın bir elbise dolabına tepki vermesi üzerine dolapta içerine saklanmış vaziyette bir poşet dolusu ekstasy hap ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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