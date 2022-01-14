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Narko timleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Narko timleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerin son 2 ayda yaptıkları çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Narkotim) ekiplerin son 2 ayda yaptıkları çalışmalarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Nartim ekiplerinin yaptıkları çalışmalar kapsamında, 1050 adet hap (sentetik ecza), 285,7 gram metamfetamin, 230,33 gram plaka(takoz) esrar, 98 adet esctasy hap, 50,78 gram toz esrar, 17,59 gram skunk, 18,14 gram kubar esrar, 18,88 gram marihuana, 8,06 gram eroin maddesi ile hassas terazi ve çok sayıda bong (cam aparat) ve bir adet kurusu sıkı olarak tabir edilen ses tabancası ile tabancaya ait 64 adet dolu fişek ele geçirildi.

2 aylık süre içerisinde yapılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahsılardan adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. - KARABÜK

Narko timleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Narko timleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Narko timleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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