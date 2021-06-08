Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
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Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi

Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 7 milyon 270 bin 752 kök Hint kenevirinin ele geçirilmesi ile 168 ton esrar yapımı önlendi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 7 milyon 270 bin 752 kök Hint kenevirinin ele geçirilmesi ile 168 ton esrar yapımı önlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek amacıyla Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nın narko-terör operasyonları sürüyor. Lice ilçesine bağlı kırsal Dibek ve Yolçatı mahallelerinde, 1-7 Haziran'da, insansız hava araçlarıyla tespiti yapılan 141 noktada; 87 timin katılımıyla 7 milyon 270 bin 752 kök Hint keneviri ele geçirildi.  Jandarma ekiplerince Hint kenevirlerinin imha edilmesiyle 168 ton esrar yapımının önlendiği belirtildi.


Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi
Narko-terör operasyonu ile 168 ton esrar yapımı önlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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