Narko-Sokak Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde narkotik madde ticareti arama çalışmaları gerçekleştirildi.



Sinop'ta Narko-Sokak (2) uygulaması ile ilgili sabit, hareketli olmak üzere 3 ayrı noktada yapılan uygulamada; 6 iş yerinde arama yapıldı, 64 araç kontrol edildi ve 251 şahıs sorgusu yapıldı. Yapılan kontrol ve uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - SİNOP