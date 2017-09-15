Narko-sokak" Uygulaması
- Polisin uygulama yapması Taksirle adam öldürmek suçundan aranan zanlının yakalanması Üst araması Kimlik kontrolü - KocaeliKocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen "narko sokak" uygulamasında, "taksirle adam öldürme" suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.
- Polisin uygulama yapması
Taksirle adam öldürmek suçundan aranan zanlının yakalanması
Üst araması
Kimlik kontrolü - Kocaeli
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen "narko sokak" uygulamasında, "taksirle adam öldürme" suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.
Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepecik, Ömerağa, Kemalpaşa ve Körfez mahallelerinde uygulama başlattı.
Eğlence merkezleri, kafeterya ve restoranlarda şüphelilerin üst araması ile kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, "taksirle adam öldürme" suçundan arandığı tespit edilen F.A, gözaltına alındı.
Kafeteryada içtiği çayın parasını masaya bıraktıktan sonra kelepçelenen F.A, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.