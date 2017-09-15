Narko-sokak" Uygulaması

- Polisin uygulama yapması

Taksirle adam öldürmek suçundan aranan zanlının yakalanması

Üst araması

Kimlik kontrolü - Kocaeli



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen "narko sokak" uygulamasında, "taksirle adam öldürme" suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı.



Uygulama kapsamında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tepecik, Ömerağa, Kemalpaşa ve Körfez mahallelerinde uygulama başlattı.



Eğlence merkezleri, kafeterya ve restoranlarda şüphelilerin üst araması ile kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, "taksirle adam öldürme" suçundan arandığı tespit edilen F.A, gözaltına alındı.



Kafeteryada içtiği çayın parasını masaya bıraktıktan sonra kelepçelenen F.A, Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.