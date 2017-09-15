-Ekiplerin uygulamada kişilere GBT sorgusu yapması Manisa'da "narko-sokak" uygulaması

Manisa



Manisa'daki uygulama kapsamında ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 120 personelden oluşan 18 ekip, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı uygulama başlattı.



Önceden belirlenen 16 noktadaki uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak GBT sisteminden sorguları yapıldı.



Uygulamada, iki ayrı noktada esrar ve bir araçta bulunan silaha el konuldu. Durdurulan bir motosiklet de evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edildi.