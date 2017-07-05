Narko-sokak" Operasyonunda Çocuklara Balon ve Çikolata - Antalya

Antalya'da 280 polisin katılımıyla uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik "Narko-sokak" operasyonunda, polis ekipleri bölgedeki çocuklara operasyondan olumsuz etkilenmemesi için çikolata ve balon dağıttı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik 280 polisin katılımıyla Zeytinköy bölgesi olarak bilinen Gebizli ve Yeşildere mahallelerine operasyon düzenlendi.



Operasyona özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra havadan da "kanat" adı verilen helikopter destek verdi.



Operasyonda ekipler, araçlar ve kişilerin üzerinde arama yaptı, kimlik bilgilerini sorguladı. Çok sayıda uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ele geçiren ekipler bazı kişileri gözaltına aldı.



Operasyona katılan "Zeus" adlı dedektör köpek duvara gizlenmiş eroini buldu.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklara, operasyondan olumsuz etkilenmemeleri için çikolata ve balon dağıttı. Polis ekipleri, operasyon tamamlana kadar çocukların balonlarını şişirdi ve onlarla sohbet etti.