Narko Sokak-3' Uygulaması Yapıldı

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından 'Narko Sokak-3' uygulaması gerçekleştirildi.



Tüm Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Adıyaman'da 23 ekip halinde 95 personel uygulamaya katıldı. Polisin umuma açık yerler ve araçlarda yaptığı uygulamada 555 şahıs sorgulanırken 53 araç kontrol edildi.



Uygulamada 0,5 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ADIYAMAN