NARKO rehber seminerleri devam ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› NARKO rehber seminerleri devam ediyor - Haber
Emir Sultan, Adıyaman, Güncel

NARKO rehber seminerleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:30
NARKO rehber seminerleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.


Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu kursiyerleri, Narlikuyu Kur'an Kursu kursiyerleri, Yeni Mahalle Tevhit Kur'an Kursu kursiyerleri, Önceller Kur'an Kursu kursiyerleri,


Hacı Şerif Kur'an Kursu kursiyerleri, Ebubekir Sıddık Kur'an Kursu kursiyerleri, Haznevi Kur'an Kursu kursiyerleri, Hacı Mehmet İnan Kur'an Kursu kursiyerleri, Alitaşı Kur'an Kursu kursiyerleri, Eskisaray Kur'an Kursu kursiyerleri, Besni Sosyal Hizmet Müdürlüğü çalışanları da olmak üzere toplam 650 kişiye seminer verildi. Seminerlerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler, bağımlıların durumları, uyuşturucuya kişilerin nasıl düştüğü gibi konular aktarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Can Yaman Dilek Yaman
Spor Falcao Bülent Uygun Hikmet Karaman Malcolm Thomas Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: NARKO rehber seminerleri devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:44:10. #1.15#