NARKO Ekipleri Afşin'de vatandaşları bilgilendirdi
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NARKO Ekipleri Afşin'de vatandaşları bilgilendirdi

07.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:47
NARKO Ekipleri Afşin'de vatandaşları bilgilendirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirildi.

Ekipler, Şehit Er Ömer Erüstün Meydanında kurulan stantta vatandaşlara, "Hiçbir aile uyuşturucu bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz" başlıklı bilgilendirici broşür dağıttı.

Broşürde, yer alan "Uyuşturucu madde nedir", "Madde bağımlılığı nedir", "Uyuşturucuya başlama nedenleri", "Bağımlılık döngüsü" konular stantlara gelen ailelere anlatıldı.

Narkotik suçlarla mücadelenin önemine işaret edilen broşürlerde, bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı da vurgulandı.

"Gözümüz Olun! karşılaştığınız uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin" notuna işaret edilen broşürde, Uyuşturucuyla mücadele uygulamasının (UYUMA) nasıl kullanılacağına yönelik bilgilere yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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