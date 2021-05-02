NARKO Aydın'dan sahur vakti uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahur vakti operasyon düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahur vakti operasyon düzenlendi. Durdurulan otomobildeki zulalanmış 3 kilogram uyuşturucu maddeyi narkotik dedektör köpeği Tina buldu.

Edinilen bilgiye göre, şehir dışından Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın-İzmir Otobanı üzerinde sahur vakti operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 34 BAH 643 plakalı otomobili Aydın girişinde durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği Tina ile birlikte otomobilde arama yaptı. Tina'nın otomobilin tampon bölgesine tepki vermesi üzerine polis ekipleri tarafından tampon söküldü. Otomobil içerisine zulalanmış 3 kilogram sentetik uyuşturucu maddeyi ele geçiren ekipler, otomobil sürücüsü İran uyruklu S.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı