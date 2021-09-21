'Narko Alan Diyarbakır' projesi ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Narko Alan Diyarbakır" projesi ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacak

AA / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Narko Alan Diyarbakır" projesi kapsamında 1200 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele çalışması başlatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Narko Alan Diyarbakır" projesi kapsamında 1200 polisin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele çalışması başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kavramını Diyarbakır'dan söküp atmak için çalışacaklarını söyledi.

Uyuşturucu satışının yoğunlukta olduğu semt ve mahalleler başta olmak üzere kent genelinde sokaktaki "torbacı" diye tabir edilen satıcıdan, üretime, lojistiğe ve her türlü aracılığa karşı mücadele edeceklerini belirten Aşkın, "Proje kapsamında 1200 polis sahada aktif görev alıyor. Bu lanet bir para. Uyuşturucuyu bu şehirde sattırmayacağız. İstihbarattan trafik şubeye kadar tüm personelimiz bu çalışmada görev alacak. Gece gündüz çalışacağız." dedi.

Projenin bugün itibarıyla başladığını dile getiren Aşkın, doğru zamanda doğru yerde olacaklarını ifade etti.

Projenin özünün insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Aşkın, "Bu proje onur mücadelesidir. Çocuklarımıza kimsenin uyuşturucu satmasına izin verilmeyecek. Ekiplerimiz 80'e yakın alanı tutacak. Kritik alanlarda 10'ar kişilik ekipler olacak. Özel harekat güçlerimiz de güvenliği sağlayacak." diye konuştu.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri
KARANTİNAYI İHLAL ETTİ, AİLE HEKİMİNE 'DOKTORLARI BOŞ YERE DÖVMÜYORUZ' DEDİ

KARANTİNAYI İHLAL ETTİ, AİLE HEKİMİNE 'DOKTORLARI BOŞ YERE DÖVMÜYORUZ' DEDİ

 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış

 'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı

'Kibar Feyzo' lakaplı yankesicilik şüphelisi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray Demet Akalın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Narko Alan Diyarbakır' projesi ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 18:59:44. #1.12#