Narince Karakol Komutanı Öçal, geçici görev için Suriye'ye gitti

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince Karakol Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Ercan Öçal geçici görev için Suriye'ye gitti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince Karakol Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Ercan Öçal geçici görev için Suriye'ye gitti.

Vatan uğruna canını feda eden Kahraman Türk Askerleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevlerini seve seve icra ediyor. Kahta ilçesi Narince Karakol Komutanı J. Asb. Kd. Bçvş. Ercan Öçal Suriye'de vatani görevi için Kahta'dan ayrılarak yeni görev bölgesine gitti. İlçeden ayrılmadan önce Kahta Kaymakamı Abdil Koç'u İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran'la birlikte makamında ziyaret eden Ercan Öçal, Kaymakam ile vedalaştı.

Kaymakam Abdil Koç, J. Asb. Kd. Bçvş. Ercan Öçal'a görev süresi boyunca ilçemizde yaptığı çalışmalardan ötürü kendisine teşekkür ederken yeni görev yeri olan Suriye'de başarı dileklerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı