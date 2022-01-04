Narıncalısüleyman Mahallesine daha verimli ve sağlıklı su sağlandı

Yapılan çalışma ile mahalleye daha verimli ve kesintisiz su sağlandı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırarak vatandaşlara kesintisiz su su sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kula ilçesine bağlı Narıncalısüleyman mahallesinde yıllar önce döşenen ve sürekli patlak veren içme suyu hattında 1 kilometrelik yenileme çalışması gerçekleştirildi. Eskiyen borular yeni ve daha sağlam olanları ile değiştirildi. Yapılan çalışma ile mahallede yaşanan su sorunu çözüldü ve sürekli ve kaliteli içme suyu temin edildi.

"MASKİ ile sorunlarımız çözülüyor"

Narıncalısüleyman mahalle muhtarı Mustafa Aytan, "Mahallemizdeki içme suyu hattında son zamanlarda sürekli patlak ve arıza meydana geliyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Borular yıllar önce döşendiğinden artık deformasyon meydana geldiği tespit edildi. Hızlı bir şekilde çalışma başladı ve 1 kilometrelik hatta yenileme çalışması yapıldı. Eskiyen borular yenileriyle değiştirildi. Su sorunumuz çözüldü. Ben MASKİ'den memnunum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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