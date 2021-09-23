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Narin Yakut ve Dilan Aslan Fenerbahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Narin Yakut ve Dilan Aslan Fenerbahçe'de

Kayseri Gençlerbirliği forması giyen Dilan Aslan ve milli oyuncu Narin Yakut Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlerbirliği forması giyen Dilan Aslan ve milli oyuncu Narin Yakut Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer oldu.

Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği'nden iki oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştiren Kayseri ekibi Gençlerbirliği, Türk futboluna yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. 2004 doğumlu olan milli oyuncu Narin Yakut ve 2002 doğumlu Dilan Aslan yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. Her iki oyuncu yeni takımları ile sözleşme imzalayarak ilk antrenmanlarına çıktı.

Narin Yakut 5 numaralı formayı, Dilan Aslan ise 20 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ

Narin Yakut ve Dilan Aslan Fenerbahçe'de

Narin Yakut ve Dilan Aslan Fenerbahçe'de

Narin Yakut ve Dilan Aslan Fenerbahçe'de

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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