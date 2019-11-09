Narin Gümrük Müşavirliği açılışı gerçekleştirildi

09.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:23

İthalat, ihracat, transit gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini yapmak maksadıyla Avrupa Serbest Bölgesinde kurulan Narin Gümrük Müşavirliği açılışı gerçekleşti.



Vali Aziz Yıldırım, ithalat, ihracat, transit gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini yapmak maksadıyla Avrupa Serbest Bölgesinde kurulan Narin Gümrük Müşavirliği açılışına katıldı.



Açılışta Narin Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Süleyman Ecevit bir konuşma yaptı.



Açılışın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler bir fabrikayı gezerek Genel Müdür Murat Öztürk'ten fabrika hakkında bilgi aldılar.



Açılışa Vali Yıldırım'ın yanı sıra, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Batı Marmara Gümrük Bölge ve Ticaret Müdürü Temel Akkuş, Tekirdağ Gümrük Müdürü Erdoğan Eraslan, Çorlu Sanayi ve İş Adamları Derneği ve Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü yetkilileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA