Nargileden zehirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nargileden zehirlendi

22.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:15
Nargileden zehirlendi

Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, "Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş.

Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, "Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş. Uykudan öksürükle uyandım. Baş dönmesi yaşadım, ardından istifra ettim. Hemen kız arkadaşımı uyandırdım. Nargile kömürünün kapalı ortamda nelere sebebiyet verebileceğini anladık" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Arda Turan Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nargileden zehirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 12:15:44. #1.15#
title