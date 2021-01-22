Nargileden zehirlendi

Kız arkadaşıyla evinde nargile içtiklerini belirten Odabaş, "Nargile içtikten sonra dumanı atması için aspiratörü açtık. Daha sonra uyumuşuz. Ancak fırtına nedeniyle aspiratör dumanlı havayı eve geri üflemiş.