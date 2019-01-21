Nargile Parçası ile Kafasına Vurduğu Genci Hastanelik Etti

Samsun'da bir kişi nargile parçası ile kafasına vurduğu genci yaralayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B.(19) adlı genç tartıştığı Afgan uyruklu R.R.'nin (22) kafasına nargile parçası ile vurup yaraladı. Kanlar içinde kalan R.R., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.B. ise Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA