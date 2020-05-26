Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı

Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

ADANA - Adana'da kargoyla nargile kutusu içinde Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası bir kargo firmasıyla Katar'a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, narkotik köpeği Marco ile kargo firmasının yurt dışına göndereceği kolilerde arama yaptı. Marco'nun tepki verdiği koliyi açan polis, içinde nargile ve aparatlarının bulunduğu 3 kutuyu incelemeye aldı. Ekipler, nargile kutusunun içinde bulunan köpüğün altında 46 bin 560 adet uyuşturucu hap ve 427 gram beyaz bir toz ele geçirdi. Beyaz tozun ne olduğu anlaşılması için kriminal teste gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA