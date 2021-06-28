Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı?
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Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı?

Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı?
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İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Genelgede nargile kafeler hakkında detaylar da yer aldı. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Peki, nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler açık mı?

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

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