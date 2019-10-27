Narenciyeler, Mersinli kadınların elinde figüre dönüşüyor

27.10.2019 11:08

Uluslararası Mersin Narenciye Festivali için bir araya gelen kadın tarım işçileri, portakal, limon, mandalina ve greyfurtlarla birbirinden ilginç figürlere imza atıyor.

Sabahın erken saatlerinde sahil bandında toplanarak binlerce narenciye ürününü birleştirip ejderha, balina, helikopter, gitar, araba, tren gibi figürler oluşturan kadın işçiler, festivale günler kala hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentin tanıtımına büyük katkı sunan figürlerin yapılmasında büyük emekle çalışan kadınlar, kazandıkları parayla hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de iş öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ortaya çıkardıkları devasa şekillerin geçmiş yıllarda ilgi görmesiyle motive olan kadınlar, bu yıl 1-3 Kasım'da düzenlenecek festivalde de hünerlerini sergileyecek.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narenciye ürünlerinin kent için önemine işaret etti.

Festivalde sergilenecek figürlerin kadınlar tarafından yapıldığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Festival kapsamında 30 figür sergileyeceğiz. On figürle mobil olarak festival gününe kadar kentte tanıtım yapılacak. 20 sabit figürümüzü de festival alanında sergileyeceğiz. Bu yıl 4 yeni figür kattık. Bunlar balina, ejderha, maymun ve denizaltı. Figürler 500 bin narenciyeden yapılıyor ve hepsi gerçek meyve. Çok büyük emek ve iş gücü var. 70 kadın çalışanımız bu figürlere hayat veriyor. Yıllardır bu figürler üzerinde çalıştıkları için ustalaştılar. Seri şekilde süslemeleri yapıyorlar. Kadınlarımızın büyük emeği var. Her biri bu işi kuyumcu titizliğiyle yapıyorlar ve narenciyemizi taçlandırıyorlar."

Özdemir, festival sonrasında figürlerdeki narenciyeleri kurumlara ve vatandaşlara dağıttıklarını dile getirdi.

"İnsanların dikkatini çekiyoruz"

Ejderha figürünü yapan kadınlardan Nuran Çetin ise adeta birer sanat eseri oluşturduklarını belirterek "Maddi anlamda evimize de katkımız oluyor. Narenciyemizin tanıtımını yapıp görselliğe de hitap ettiriyoruz. Yaptığımız figürlerle insanların dikkatini çekiyoruz. Daha önce sadece narenciyeyi, bahçelerden toplardık. Artık burada sanat eserine çeviriyoruz." diye konuştu.

Güzide Öz de figürleri yapmaya alıştıklarını belirterek, boş zamanlarını bu şekilde değerlendirdikleri için mutlu olduğunu aktardı.

Figürlerin güzel görünmesi için incelikle çalıştıklarını anlatan Öz, "İki çocuğum okuyor. Buradan kazandığım parayla onlara destek olacağım. Güzel ve eğlenceli geçiyor. Bu eserlerin ilgi çekmesi bizleri mutlu ediyor. Mersin'imizi tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

İnci Turmuş da hummalı bir hazırlık sürecinde olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sabah erken saatlerde gelerek çalışmalarımıza başlıyoruz. Keyifli bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Kadınlarımızın yapamayacağı şey yok. Çocuk okutuyoruz ve burada kazandığımızla ailemize destek oluyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Biz burada işin en ince ayrıntısına kadar öğrendik. Böyle eserler çıkarmanın keyfini yaşıyoruz."

Festival

Renkli görüntülerin sahne olacağı "7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali" 1-3 Kasım'da düzenlenecek.

Sahilde birbirinden ilginç 30 figür, festivalin açılış kortejinde ve sahilin belirli noktalarında sergilenecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılımının beklendiği festivalde, 25 ülkeden gösteri grupları yer alacak.



Festivalde narenciye temalı tasarımların yer aldığı defile ile yemek etkinlikleri ve yelken gösterileri de yapılacak.

Kaynak: AA