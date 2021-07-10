NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
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NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde narenciye ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde narenciye ve zeytin bahçelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 50 dönüm bahçe kullanılamaz hale gelirken, ekipler yerleşim yerine yaklaşan yangını 2 saat içerisinde kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Saylak Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında narenciye ve zeytin ağaçlarının ekili olduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine yaklaşan yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 3 arazöz ve 15 personel ile müdahale edildi. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm zeytin ve narenciye ekili bahçe zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
NARENCİYE VE ZEYTİN BAHÇELERİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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