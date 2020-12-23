Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı
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Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı

23.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:37
Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri, otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Mersin'de jandarma ekipleri, otomobiliyle portakal ve nar çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Akdeniz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat döneminde olan meyve bahçelerinde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik devriyeleri sıklaştırdı. Bu kapsamda Iğdır Mahallesi'nde aşırı yüklü bir şekilde seyreden bir otomobilden şüphelenen ekipler, bir müddet takip ettikten sonra aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada çuvallar içerisinde 800 kilo portakal ile 50 kilogram nar bulundu. Otomobil sürücüsü, portakal topladığı bahçenin kendisine ait olduğunu ispat edemezken, meyveleri başkasına ait birinin bahçeden çaldığını itiraf etti.

Şahıs gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Narenciye ve nar hırsızı suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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