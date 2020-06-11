Narenciye üreticilerinin zararı Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanacak AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından gelen soğuk havaların Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye ürünlerinde yol açtığı zararın Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanacağını bildirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve ardından gelen soğuk havaların Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde narenciye ürünlerinde yol açtığı zararın Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanacağını bildirildi.

Gökcan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile yaptıkları girişimler sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığının "ani sıcaklık artışından kaynaklanan narenciye zararlarının TARSİM kapsamına alınması" için bir çalışma başlattığını belirtti.

Muğla'nın farklı ilçelerinde ani sıcaklık artışının mağdur ettiği çiftçilerin durumunu ilk günden beri takip ettiklerine işaret eden Gökcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Odaları, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve narenciye üreticilerimizden bize bu konuda ulaşan bilgiler doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk.

Girişimlerimiz sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı ani sıcaklık artışından kaynaklanan narenciye zararlarının TARSİM kapsamına alınması için bir çalışma başlattı. Ayrıca, zararların Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan karşılanması için, oluşan zararların tespitine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat verildi."

Kaynak: AA