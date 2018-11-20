Narenciye Posası Altında Kalan Çocuk İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Narenciye Posası Altında Kalan Çocuk İşçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Adana'da, narenciye posası altında kalarak ağır yaralanan atık kağıt toplayıcısı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da narenciye posası altında kalarak ağır yaralanan atık kağıt toplayıcısı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Yeloğlu'nun cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK NARENCİYE POSALARININ ALTINDA KALDI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, narenciye ürünlerinin posasını taşıyan Selahattin M.'nin kullandığı kamyon, yükünü tarlaya dökerken plastik kasaları almak isteyen atık kağıt toplayıcısı 15 yaşındaki Halil Yeloğlu narenciye posalarının altında kaldı.

YARIM SAAT SONRA POSALARIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Tarım işçileri ve Cankur ekiplerinin çalışması sonucu Halil Yeloğlu, yarım saat sonra posaların altından çıkarıldı. Posaların altında nefessiz kalan Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek önce bir özel hastaneye sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

6 GÜN SONRA CAN VERDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındıktan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Yeloğlu'nun cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.

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YORUMLAR (3)

  • ISSİZLİK HAYAT:
    Budami diş guclerin işi bu ülkede bukadar çocuk is ci var bunların çocukları amerikada okusun bu kis günü torunkari sıcak kalorferde ders çalışsın yav yazık bu ülkenin genç ıssızlerine yazıkki din siyaseti yapanlara biri bu is sizler ne olacak düşünüyor mu bu yavrunun günahı sizin boynunuza yazıklar olsun sizin gibi insanlara
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