Narenciye ne demek? Narenciye türleri neler? Turunçgiller (Narenciye) nerelerde kullanılır? Türkiye'de Akdeniz şeridinde genellikle yetişen narenciye ürün çeşitleri neler? Narenciyenin vatanı Çin ve Hindistan olarak bilinir. Ancak günümüzda ılıman ülkelerde yetitişiyor. Narenciye çeşitleri, türleri haberimizde.

Narenciye ne demek? Portakal, limon, mandalinanın dahil olduğu narenciye daha geniş ürün çeşidini içinde barındırıyor. Türkiye'de güney ve güneybatı Anadolu ile kuzeydoğu Akdeniz bölgelerinde tarımı yapılır. İşte, narenciye hakkında detaylar...

NARENCİYE NEDİR?

Narenciye ya da turunçgiller, turunç, portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi ekonomik değeri yüksek olan Citrus cinsi meyve ağacı türlerini de içine alan bir bitki topluluğudur.

Vatanı Çin ve Hindistan olan, fakat bugün hemen hemen ılıman iklime sahip bütün memleketlerde kültür şekilleri yetiştirilmektedir. Türkiye'de güney ve güneybatı Anadolu ile kuzeydoğu Akdeniz bölgelerinde tarımı yapılır.

Yaprak dökmeyen, uçucu yağ taşıyan küçük ağaçlardır. Yaprakları tam, yumurtamımsı, parlak ve derimsidir. Çanak ve taç yaprakları beş parçalıdır. Taç yaprakları etli, beyaz veya pembe renkli, hoş kokuludur.

Meyveler sarı ve turuncu renkli, çok gözlü ve etlidir ve kış meyveleridir. Meyvelerin tadı ekşidir ve C vitamini açısından zengindirler. %3 yağ içerirler.

NARENCİYE NERELERDE KULLANILIR?

Bu bitkilerden elde edilen meyvelerden gıda olarak faydalanıldığı gibi, meyve kabuklarından, yapraklarından veya çiçeklerden, parfümeride koku ve lezzet vermekte kullanılan uçucu yağlar da elde edilir. Citrus, deodorant ve göz kremleri karışımlarında da kullanılmaktadır.

NARENCİYE ÇEŞİTLERİ

? Turunç

? Bergamot

? Limon

? Mandalina

? Portakal

? Lim

? Greyfurt

? Şadok

? Ağaç kavunu

? Kamkat