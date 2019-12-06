Narenciye ihracatından 560 milyon dolar gelir

06.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28

Narenciyede ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen 1 milyon 230 bin ton ihracat karşılığında 560 milyon dolar gelir elde edildi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turunçgilin Türkiye yaş sebze ve meyve ihracatı içinde yüzde 36'lık payla en önemli alt grubu oluşturduğunu söyledi.

Mevsimsel şartlardan dolayı limon ve portakal ihracatında düşüş yaşandığını belirten Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Mandalina ihracatında yüzde 7'lik artış yaşandı. Mandalinayı geçici ve erkenci olarak çeşitlendirdik. Mart sonuna kadar bu ürünün ihracatını yapar hale geldik. Bu nedenle mutluyuz. Önümüzdeki aylarda diğer ürünlerdeki düşüş miktarını telafi edeceğiz. Beklentimiz bu şekilde. Ürün fiyatlarında bir yükselme var, bu üreticiyi memnun ediyor ama bizim amacımız hem üreticinin hem de ihracatçının kazanması."

En çok ihracat Bağımsız Devletler Topluluğu'na

Türkiye'de üretilen turunçgilin kaliteli ve sağlıklı olması nedeniyle tercih edildiğini dile getiren Kaçmaz, ülkenin turunçgilde küresel bir oyuncu haline geldiğini söyledi.

Kaçmaz, "Bu yıl ocak-kasım döneminde 1 milyon 230 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 560 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. İhracatımızın yüzde 55'i Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 20'si Avrupa Birliği, yüzde 19'u da Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Bu ihracatın yüzde 76'sı Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği üzerinden yapıldı." diye konuştu.

"Uzak Doğu ülkelerini de hedef seçtik"

Turunçgil sezonunu 12 aya yaymak istediklerini vurgulayan Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Ürünlerimizi en çok Rusya, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya'ya ihraç ettik. Turunçgillerin büyük bölümünü taze olarak ihraç ediyoruz. Kısa sürede katma değeri yüksek ürünleri de ihraç eden ülke haline geleceğiz. Diğer taraftan turunçgil sezonumuzu bir yıla yaymak için çalışma başlattık. Bu çalışmamız sonuca ulaşmak üzere. Özellikle erkenci ürünlerin bölgeye adaptasyonuyla ilgili çalışma yürüttük. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldık. Bu, sektör üreticilerini sevindirdi. Diğer taraftan, yıllardır ihracat yaptığımız geleneksel pazarlarımız var. Pazar ağımızı genişletmek için Uzak Doğu ülkelerini de hedef seçtik. Buraya yönelik çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Bunlar sonuçlandığı zaman bu ülkelere de ihracat yapacağız."

Kaçmaz, 2020 yılında Türkiye'de yapılması planlanan "14. Uluslararası Turunçgil Kongresi"nin sektöre katkı sağlayacağını ve bu kongreye çok iyi şekilde hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA