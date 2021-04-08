Narenciye ihracatında yılın ilk çeyreğinde mandalina ve limon öne çıktı

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Türkiye'den 2021'in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık narenciye ihracatının 232 milyon dolarlık kısmını mandalina ve limon oluşturdu.

Türkiye'den 2021'in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık narenciye ihracatının 232 milyon dolarlık kısmını mandalina ve limon oluşturdu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 563 bin 836 ton narenciye ihraç edildi.

Bu dönemde elde edilen yaklaşık 300 milyon dolarlık dış satımda en fazla pay mandalina ve limonun oldu.

İlk çeyrekte 255 bin 208 ton mandalina ihracatı karşılığında 137 milyon 209 bin dolar, 181 bin 883 ton limon ihracatı karşılığında da 95 milyon 34 bin dolar kazanç sağlandı.

İhracat, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre, mandalinada yüzde 12, limonda yüzde 7 artarak 232 milyon dolara çıktı.

Narenciye ihracatında mandalina ve limonu 36 milyon 63 bin dolarla greyfurt, 31 milyon 206 bin dolarla portakal takip etti.

"Üretici ve ihracatçı nezdinde memnuniyet verici gelişmedir"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yaş meyve sebze grubundaki narenciyenin yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Kaçmaz şunları kaydetti:

"Bu sezon portakal ve greyfurtta düşük rekolte bekliyorduk. Beklediğimiz gibi de oldu. Mandalina ve limon ihracatında artış gözlemledik. Geççi ürünlerin devreye girmesi, narenciye ihracatının artmasına vesile olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da geçcç ve erkenci ürünlerin artması, üretim alanlarının genişlemesi narenciye ihracat sezonunu uzatacaktır. Bu ihracat sezonunun uzaması pazardaki payımızın artmasını sağlayacaktır. Bu dönemdeki ihracat üretici ve ihracatçı nezdinde memnuniyet verici gelişmedir."

Kaçmaz, Türkiye'de üretilen narenciye ürünlerinin aroma, lezzet ve kalite özelliklerinden dolayı yurt dışında tercih edildiğini aktardı.

Türkiye'nin 2021'in ilk çeyreğindeki narenciye ihracatı ürün bazında şöyle oluştu:

ÜrünOcak-Mart 2020 (Dolar)Ocak-Mart 2021 (Dolar)Değişim (Yüzde)

Mandalina122.792.973137.209.86212

Limon88.915.85495.034.8927

Greyfurt38.128.04036.063.890-5

Portakal42.064.59131.206.296-26

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin