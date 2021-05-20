Narenciye ihracatı 4 ayda 343 milyon doları aştı

Türkiye'nin narenciye ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 343 milyon 319 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin narenciye ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 343 milyon 319 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk 4 ayında 653 bin 302 ton turunçgil (narenciye) ihraç edildi.

İhracatta ilk iki sırada mandalina ve limon yer aldı. Ocak-nisan döneminde 262 bin 932 ton mandalina ihracatı karşılığında 141 milyon 890 bin dolar, 231 bin 375 ton limon dış satımı karşılığında 119 milyon 379 bin dolar döviz girdiği sağlandı.

Yılın ilk 4 ayındaki ihracat 343 milyon 319 bin dolara ulaştı. Turunçgil ihracatında mandalina ve limonu 46 milyon 162 bin dolarla greyfurt, 35 milyon 786 bin dolarla portakal takip etti.

İhracatta Mersin ve Hatay öne çıkıyor

Doğu Akdeniz'in 2 ili Mersin ve Hatay, ihracata sundukları katkıyla ön plana çıkıyor.

Ocak-nisan döneminde Mersin'den 241 bin 214 ton narenciye dış satımından 135 milyon 548 bin dolar elde edildi.

Hatay'dan da 145 bin 601 ton ihracatla 67 milyon 261 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen önemli ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Ocak-nisan döneminde yaşanan artışın kendilerini sevindirdiğini aktaran Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan dönemindeki turunçgiller ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 8, miktarda da yüzde 6 arttı. Bu artış önümüzdeki günler ve sezonlarda artarak devam edecek. Kovid-19'a rağmen turunçgiller ihracatının ivmesi arttı. Bu da sektör temsilcileri tarafından mutlulukla karşılandı. Gıda ve tarım sektörünün Kovid-19 sürecinde önemi bir kez daha anlaşıldı ve ülkeler tedarik ve stoklarını artırdı. Bunun yanında C vitamini tüketimi de arttı. Bu da sektörümüzdeki bu olumlu tabloyu ortaya çıkardı. Üretici ve ihracatçımız durumdan memnun."

Kaçmaz, ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü ve yeni pazarlara açılarak turunçgil ihracatını daha iyi noktaya getireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal