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Narenciye ihracatçısı yılın ilk yarısını artışla kapattı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ocak-haziran döneminde narenciye ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 331 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Narenciye ihracatçısı yılın ilk yarısını artışla kapattı
07.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:26

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, ocak-haziran döneminde narenciye ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 331 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Kaçmaz, AA muhabirine, narenciyenin yaş sebze meyve ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sektör ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Yılın ilk 6 ayında turunçgil ihracatında yüzde 9'luk artış görüldü. Bir önceki yıl 593 bin ton turunçgil ihracatı yapılırken bu yılın ilk yarısında 645 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti. Bu da ülkemize 331 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı." dedi.

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada 125 milyon dolarla mandalinanın bulunduğunu, bunu limon, portakal ve greyfurtun takip ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği ülkelerine ihracatın arttığına dikkati çeken Kaçmaz, şöyle konuştu:

"En çok ihracatımız Rusya Federasyonu'na oldu. Bu ülkeye 119 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'yı, Ukrayna, Irak, Romanya ve Polonya takip etti. Diğer taraftan Avrupa Birliği ülkelerine de ihracat yapıldı. İtalya'ya 100 tonluk ihracatımız 5 bin tona yükseldi. İkinci en fazla ihracat artışı ise yüzde 169'la Hollanda'ya oldu. Polonya'ya ihracatımızda da yüzde 151'lik artış görülüyor. Görüldüğü gibi Avrupa Birliği ülkeleri daha fazla Türk ürünlerini tercih etmektedir. Bu da sektörümüz için önemli gelişmedir."

"Türk ürününe olan güven giderek artıyor"

Kaçmaz, Kovid-19 sürecindeki başarılı yönetimin sektörlerine olumlu katkı sağladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde üretim ve ihracatımızın ülke genelinde artacağını düşünüyorum. Kovid-19 sürecinin başarılı yönetilmesi bizim sektörümüze olumlu yansıdı çünkü Türkiye yurt dışında 'güvenilir ülke' konumunda. Biz ürünlerimizi dünya standartlarında üretiyoruz. Türk ürününe olan güven giderek artıyor. Bu sektör paydaşlarının işlerinin ne kadar doğru yaptığını göstermektedir."

Kaynak: AA

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