Narenciye İhracatçıları Çin Pazarını İstiyor

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, narenciye ihracatında yaşanan sıkıntıların aşılması için ihraç pazarını genişletmek gerektiğini bildirdi.

Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in Türkiye için ciddi bir alternatif pazar olacağını kaydetti.

Türkiye'nin 5 milyon ton olan narenciye üretiminin 3'te birini ihraç ederek, dünya 2'ncisi olduğunu ifade eden Doğru, ülkenin ihraç pazarının yüzde 70'ini Rusya Federasyonu, Irak ve Ukrayna'nın oluşturduğunu belirtti.

Bu ülkelerle yaşanabilecek ekonomik veya siyasi sorunlar nedeniyle bazı yıllarda ihracatta sıkıntılar yaşanabildiğini hatırlatan Doğru, "Bu nedenle narenciyede ihraç pazarı yelpazesini genişletmek ve farklı ülkeleri de pazarlarımız kapsamına almak zorundayız. Uzak Doğu ülkeleri ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, narenciye ürünlerini önemli miktarda ithal eden ülkeler. Bu pazarlara ihracatçılarımızın girebilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından navlun desteği verilerek desteklenmelidir." ifadelerini kullandı.

Sadece narenciye ihracatından bir milyar dolara yakın döviz girdisi sağlandığını belirten Doğru, Uzak Doğu pazarlarına girilmesiyle ülkenin daha fazla döviz kazanacağını kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile narenciye ticareti yapabilmek için gerekli ticari anlaşma yapılmadığından bu kadar büyük bir pazara ürün gönderilemediğine dikkati çeken Doğru, bu ülkeyle yapılacak anlaşmanın sektörün kaderini değiştireceğini bildirdi.

Doğru, Türkiye'nin lojistik imkanları, gelişen hava, kara, deniz taşımacılığı ve doğuyla batının ortasında bulunan coğrafi konumuyla yaş meyve ve sebze ihracatında avantajlı konumda bulunduğunu, ancak bu avantajın yeni pazarlara açılma konusunda yeterince kullanamadığını da sözlerine ekledi.