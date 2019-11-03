Narenciye Festivali'nde Mezitli Beledyiesi standına büyük ilgi

03.11.2019 16:39

Bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında Mezitli Belediyesi tarafından hazırlanan stant yoğun ilgi gördü.



Narenciye ürünleriyle süslenmiş figürler ve ilginç sürprizleriyle büyük beğeni kazanan Mezitli Belediyesi standına gelen Mersinliler, eğlenceye doydu. Çeşitli narenciye türlerinin aromasından oluşan koku tüneli en çok rağbet gören bölüm olurken, ellerindeki pet şişelerle basket atanlarda araba kokusu sahibi oldu. Narenciye ürünleriyle süslenmiş olan masal figürlerinin yer aldığı bölüm çocukların en çok rağbet gösterdiği bölüm oldu. İki gün sürecek olan etkinlikler boyunca on binlerce Mersinlinin Mezitli Belediyesi standını gezmesi bekleniyor. Gün boyu stantta misafirlerini ağırlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti. Buldukları her platformda Mezitli Belediyesi'nin hizmetlerini duyurmaya çaba gösterdiklerini ifade eden Tarhan, "Narenciye festivalimizin Mezitli'de gerçekleştiriliyor olması nedeniyle ev sahibi sayılırız. Aynı zamanda tarımsal üretimde de bölgede söz sahibi olan Mezitlimizi bu festivalde de en iyi şekilde tanıtabilmek istedik. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden yaptıkları çalışma ile festivalin en güzel bölümlerinden birisini oluşturdular. Vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi de bunun en güzel kanıtı oldu. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA