Narenciye fabrikasında yangın
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Narenciye fabrikasında yangın

08.02.2021 22:57 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:01
Narenciye fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.Yangında ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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