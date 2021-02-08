Narenciye fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

Olay yerine Mersin ve Tarsus'tan itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı fabrikada yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.Yangında ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı