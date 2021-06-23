Narenciye bahçesindeki 30 ağaç yandı
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Narenciye bahçesindeki 30 ağaç yandı

Narenciye bahçesindeki 30 ağaç yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangından 30 ağaç yanarak kül oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangından 30 ağaç yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi, otoyol bağlantı yoluna yakın mesafede bulunan Barış Bingöl'e ait narenciye bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Amirliği Bağlar İstasyonu ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangında 30 adet narenciye ağacı yandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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