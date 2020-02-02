Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama
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Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama

Adana'da polis ekipleri, havadan helikopter ve drone desteğiyle narenciye bahçelerinde hırsızlara karşı uygulama yaptı.

02.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:19
Narenciye bahçelerine dadanan hırsızlara hava destekli uygulama

'da ekipleri, havadan helikopter ve drone desteğiyle narenciye bahçelerinde hırsızlara karşı uygulama yaptı.


Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı, Yalmanlı, Dervişler, Koyuncu ve Salmanbeyli mahallelerinde son dönemlerde akşam saatlerinde bahçelerden tonlarca mandalina ve portakal çalındı. Bunun üzerine de Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlara karşı mahalle bekçileriyle birlikte her türlü tedbiri aldı.


Akşam saatlerinde de ekipler, 5 mahallede havadan helikopter ve drone desteğiyle uygulama yapıp bahçeleri termal kamerayla taradı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alınan uygulamada, bahçelerde herhangi bir hırsıza rastlanmadı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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