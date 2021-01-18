Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu?
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Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu?

18.01.2021 19:07 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:11
Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı, 36. yeni bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çeken Sefirin Kızı oyuncularından Neslihan Atagül'ün fragmanda yer almaması izleyicilerini meraka düşürdü. Peki, Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu?

Sefirin Kızı dizisinin baş rol oyuncusu Neslihan Atagül'ün fragmanda yer almaması Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularını da beraberinde getirdi. İzleyicilerin merak ettiği sorunun cevabını yazımızdan bulabilirsiniz.

NARE, NESLİHAN ATAGÜL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıya gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlıkraporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edildi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi. Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Bu sebeple Neslihan Atagül Doğulu'nun bir süre Sefirin Kızı'nda yer almama ihtimali görülüyor.

Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularının cevaplarını ileriki bölümlerde göreceğiz.

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