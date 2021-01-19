Nare diziden ayrıldı mı? Nare öldü mü? Sefirin kızı Nare neden yok?

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, bir ayrılık haberi ile gündeme geldi. Başrol oyuncularından Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Nare karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bunun üzerine izleyiciler Nare diziden ayrıldı mı? Nare öldü mü? Sefirin kızı Nare neden yok? sorularının cevaplarını merak etti.

Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün fragmanda ve 36. bölümde yer almaması Nare Sefirin Kızı'ndan ayrıldı mı? Neslihan Atagül neden yok? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan ayrılıyor mu? sorularını da beraberinde getirmişti. Sefirin Kızı instagram hesaplarından resmi bir açıklama yaptı. Peki, Neslihan Atagül Sefirin Kızı'ndan neden ayrıldı?

NARE DİZİDEN AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Sefirin Kızı dizisine devam edemeyeceğini açıklayan Atagül, '' Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...'' ifadelerine yer vererek veda etti.

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN YOK?

Geçirgen bağırsak sendromu adı verilen hastalık nedeniyle Star TV'de yayın hayatını sürdüren Sefirin Kızı dizisinin kadrosunda çıkacağını açıkladı.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. 2005 yılında reklam filmi ile sektöre adım attı. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide oynadı. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide oynamıştır. 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde, Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.