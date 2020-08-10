Nar Yolu Sokak'ta çalışmalar sürüyor
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Nar Yolu Sokak'ta çalışmalar sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte bu bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturuluyor.

Nar Yolu Sokak'ta çalışmalar sürüyor
10.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:50

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ile birlikte bu bölgede uzun yıllardır kullanılan içme suyu hattı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı oluşturuluyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Nar Yolu Sokak'ta başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor. Bölgenin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek proje ile Nar Yolu Sokak ilk defa yağmur suyu hatları ile tanışacak. Bu kapsamda sokağa 700 metre kanalizasyon, bin 250 metre içme suyu ve 850 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Toplam 2 bin 800 metre uzunluğunda alt yapı hattı döşenecek olan Nar Yolu Sokak'taki altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilenerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz haftalarda İstiklal Caddesi, Damat İbrahim Paşa Bulvarı, Diriliş Bulvarı, Saatçi Hoca Caddesi, Emek Mahallesi, Osmanlı Caddesi, Kasaplar Çarşısı ve M.Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı çalışmalarına Nar Yolu Sokak ile devam ettirdiklerini söyledi. Yıllardır altyapısı yenilenmeyen bölgenin gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile adeta çehresini değiştireceklerini söyleyen Arı, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için belediye ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Meteris Meydanı ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu alt geçidi arasındaki Nar Yolu Sokağın altyapısını baştan aşağı değiştirecek ve bölgeyi yağmur suyu hatları ile tanıştıracak proje için ciddi bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Başkan Rasim Arı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrin altyapı problemini çözmek için büyük gayret sarf ettik. Altyapı sorunu çözülmeden üstyapı için hiçbir şey yapılamayacağının, yapılmaması gerektiğinin farkındaydık. Şehrimizin birçok bölgesinde 30-40 yıllık içme suyu boruları kullanılıyordu ve bu durumu görmezden gelemezdik. İçme suyu hatları delik deşik, kanalizasyon hatları yetersiz, yağmur suyu şebekesi olmayan şehirde altyapıyı yapmak zorundaydık. Biz bu durumu bile bile görmezden gelseydik, millete, kendimize, en önemlisi Hakka hesap veremezdik. Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin geleceğini düşündük. Çok şükür şehrin birçok noktasını Avrupa standartlarında bir altyapıya kavuşturarak ilk kez yağmur suyu hatları döşedik. Bununla birlikte ana arterlerimizin tamamını sıcak asfalta kavuşturarak alternatif yol güzergahları oluşturduk. Nar Yolu Sokak'ta şehir içi trafiğimiz için önemli bir nokta. Şimdi burada da altyapı yeniliyoruz." dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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