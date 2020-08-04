Nar Yolu Sokak'ta altyapı sorunu tarihe karışıyor Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Yolu Sokak'ta gerçekleştirilecek olan altyapı ve üstyapı çalışmalarının startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Kullandığı iş makinesi ile bir süre yoldaki parke taşları söken Arı, içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı döşenecek olan sokağın üst yapı çalışmalarıyla da çehresini değiştireceklerini söyledi.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Nar Yolu sokağın içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenerek yağmur suyu hattı döşenmesi için çalışmalar BAŞLATILDI.

Akşam saatlerinde Meteris Meydanı ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu alt geçidi arasındaki Nar Yolu Sokağa gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, kullandığı iş makinesi ile çalışmaların startını verdi.

Bir büyük bölümü parke taşlarla kaplı yolda iş makinası kullanarak parke taşları söken Arı, sokakta gerçekleştirilecek olan çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında sokaktaki esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arı, vatandaşlara çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı sözünü verdi.

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki sokakta uzun yıllardır kullanılan eski asbestli içme suyu borularının yerine yeni nesil içme suyu borularının döşeneceğini ve kanalizasyon hattının yenileceğini belirten Arı, "Sağlam bir altyapıya kavuşturacağımız Nar Yolu Sokak'ta ayrıca aşırı yağışlarda oluşabilecek sel riskine karşı da ilk kez yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Altyapı çalışmalarının ardından yaya kaldırımları yenilenecek ve ağaçlandırma çalışması ile birlikte sıcak asfalt serimi yapacağız. Bu sokağın çehresini değiştireceğiz. Vatandaşlarımıza söz vermiştik ve şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler