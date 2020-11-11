Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi
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Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi

11.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:22

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "deve dişi" çeşidi narın hasadına başlayan üreticiler, fiyat ve verimden memnun.Orta Sakarya Vadisi'nde yörenin mikroklima özelliği sayesinde yılda yaklaşık 6 bin ton nar yetiştiriliyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde "deve dişi" çeşidi narın hasadına başlayan üreticiler, fiyat ve verimden memnun.

Orta Sakarya Vadisi'nde yörenin mikroklima özelliği sayesinde yılda yaklaşık 6 bin ton nar yetiştiriliyor.

Geçen yıla oranla fiyatı artan nar, 2,5-3 liradan alıcı buluyor.

Bölgede lokum ve meyve suyu yapımında değerlendirilen nar, çoğunlukla İstanbul, Ankara, Bursa ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor.

Kaymakam Ali Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yalnızca İnhisar ilçesinde nar yetiştiğini, bunun, bölgenin mikroklima özelliği sayesinde mümkün olduğunu söyledi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Sakarya Nehri'nin vadiye katmış olduğu değerle bölge toprağının nar üretimi için elverişli olduğunu belirtti.

Bölgede yetişen narın iri taneli ve lezzetli olduğunu dile getiren Kepez, şöyle devam etti:

"Geçmişte vadide 50 bin ton nar üretimi yapılırken şimdi nüfusumuz düştüğü için üretim de 5-6 bin tona kadar düştü. Narımız tercih edilen bir ürün. Sakarya, İstanbul, Eskişehir ve Ankara'ya gidiyor. 2,5-3 liraya kadar satılıyor. Belediye olarak geçen yıl doğal, katkısız nar suyu yaptırdık. Bu sene ilçemizde bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ile iş birliğinde bir tesis kurmayı düşünüyoruz."

İnhisar narını yurt dışında tanıtmak için girişimde bulunduklarını söyleyen Kepez, "İngiltere'de bir arkadaşımız var, geçen yıl İnhisar'a geldi. İngiltere'de tanıtım yapmak amacıyla bir tır ürün göndereceğiz." diye konuştu.

"Nar taneleri şifa kaynağı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Mesut Kaplan da nar ağaçlarının yüzyıllardır her türlü kötülükten korunup, bolluk ve berekete ulaşılması temennisi olarak dikildiğini bildirdi.

Nar tanelerinden elde edilen ürünlerin, yüzlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanıldığını dile getiren Kaplan, "Nar gibi antioksidan özelliği yüksek olan ürünlerin kalp ve damar rahatsızlıklarını azalttığı görülmüştür. Yapılan bir bilimsel çalışmada nar suyunun antioksidan özelliğinin yeşil çaydan 3 kat daha yoğun olduğu görülmüştür. Çok önemli besin ögelerini içeren nar meyvesi, beslenmemiz için de önemli bir meyvedir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Zekiye Güler de üreticilerin verimden memnun olduklarını bildirdi.

İlçedeki birçok çiftçinin geçimini nar üretimiyle sağladığını belirten Güler, "Memnun edici verim aldık. Ortalama dekara 800 kilogram verim bekliyoruz. Narımız deve dişi narı olarak tanınıyor. Deve dişi narının özelliği raf ömrünün kısa ve çok tatlı olmasıdır." dedi.

Bölgede 25 yıldır nar yetiştiren Ahmet Güler de bu yıl verimden ve fiyattan memnun olduklarını, emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını dile getirdi.

Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi
Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi
Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi
Nar üreticileri bahçeye mutlu girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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