Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi

07.10.2020 07:51 | Son Güncelleme: 07.10.2020 07:55
Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi

MERSİN'de narenciye üreticilerinden mal alıp, parasını ödemeyen 2 kişiye hapis cezası verildi.

MERSİN'de narenciye üreticilerinden mal alıp, parasını ödemeyen 2 kişiye hapis cezası verildi. Mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Ahmet Ekin, kararın emsal oluşturması açısından üreticiler için sevindirici olduğunu söyledi.

Merkez Mezitli ilçesinde ticaretle uğraşan Yusuf Asfuroğlu'nun nar bahçesine giden Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık, geçen yıl Ekim ayında ticaret yapmak amacıyla bahçeyi gezmek istediklerini söyledi. Koldaş ve Dayıcık, Asfuroğlu'ndan 55 ton nar almak için anlaştı. İkili, Asfuroğlu'na bin lira kaparo verip, kalan parayı da 8-11 Ekim'de iki taksit halinde ödeyeceklerini söyledi. Taraflar el sıkışarak ayrılırken, görüşmeden 2-3 gün sonra narları alan Koldaş ve Dayıcık, ödeme için arayan Asfuroğlu'nu oyalamaya başladı. Satın aldıkları narın bekledikleri gibi çıkmadığını söyleyen Koldaş ve Dayıcık'tan parasını alamayan Asfuroğlu, durumu polise bildirdi. Yürütülen soruşturma sonrası Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık hakkında, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karar duruşması görülen davada, Dayıcık ve Koldaş ürünlerin sorunlu çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Koldaş ve Dayıcık'a 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

'DOSYA ADİ SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINMALI'

Mağdurların avukatı Ahmet Ekin, davayı değerlendirdi. Mağdurların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ekin, "Şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Dava sürerken başka kişiler de mağdur olduklarını belirterek bize başvuruda bulundu. Onlar adına da şikayette bulunduk. Nar dolandırıcılığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Sanıklara alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl 4'er ay hapis cezası ve 20 bin TL para cezası verildi. Adalet tecelli etti, sanıkları cezalandırıldı. Diğer mağdurlar yönünden yaptığımız şikayet başvurusu da soruşturma aşamasında. Biz olayı gerçekleştirenlerin aynı şahıslar olması nedeniyle adi suç örgütü kapsamında olduğunu düşünüyoruz" dedi.


Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi
Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi
Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi
Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Hulusi Akar Erkan Kandemir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Beren Saat Kenan Doğulu Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Karar Çocuk Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 07:57:10. #1.14#
title