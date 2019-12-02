'Nar Çiçeği' projesi umut oldu

02.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:42

Gülnar Belediyesi'nin, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara yönelik başlatmış olduğu 'Nar Çiçeği' projesi sürüyor. Proje aracılığıyla ilçedeki yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.



Belediye imkanlarının ilçede yaşayan tüm vatandaşlara eşit seviyede ulaştığını söyleyen Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, yaşlıların desteklenmesi ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmelerine imkan tanımak adına başlatılan projenin, özel bir tarafının bulunduğunu belirtti. Ünüvar, "Yaşlılarımızın ev temizliğinin yapılması ve kişisel bakımları projemiz sayesinde uygulanıyor. İhtiyaca ve sayıya göre personel sayısını artıracağız. Yaşlı, hasta ve kimsesi olmayan vatandaşlarımız asla sahipsiz değildir. Bu tür hizmetlerimiz sosyal belediyecilik olarak sorumluluk alanımızı teşkil ediyor. Toplum ve insan ilişkilerini daha sağlam getirmek için projelerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz" dedi.



Belediyelerin sadece alt ve üst yapıya ulaşımı sağlanın yanında, aynı zamanda gönülleri de yapmakla sorumlu olduğunu ifade eden Ünüvar, Gülnar Belediyesi'nin de bu açıdan çok güzel çalışmalar yaptığını kaydetti. Ünüvar, "'Nar Çiçeği' projesi 65 yaş üstü yaşlılarımızın evlerindeki ihtiyaçlarını gidermek üzere başlatıldı. Projede bugüne kadar 214 ailemize ulaştık, ulaşmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Gülnar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Birimi kontrolünde gerçekleşen 'Nar Çiçeği' projesi, günlük ev ve bakım hizmetlerini yapmakta zorlanan yaşlı ve hasta vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bugüne kadar 214 aileye hizmetini götüren ekipler, her hafta ilçenin bir mahallesinde vatandaşlara evde bakım hizmeti vermeye devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA