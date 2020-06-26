Nar caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nar caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Nar Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı.

Nar caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı
26.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:50

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) tarafından, Nar Caddesi'nin güçlü bir altyapıya kavuşması amacıyla bir süre önce başlatılan çalışmalar çerçevesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme ve yağmur suyu hattı yapımı tamamlandı.

Cadde boyunca 235 metre uzunluğundaki içme suyu hattına yıllar önce döşenen eski pik demir ve asbestli çimento borular yerine basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular döşeyen belediye ekipleri ayrıca abone bağlantılarını da yeniledi.

221 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattını da yenileyen belediye ekipleri aşırı yağışlarda su baskınlarının önüne geçebilmek için bölgede ilk kez yağmur suyu hattı oluşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile sağlam bir altyapıya kavuşturulan Nar Caddesi'nde sıcak asfalt dökümü öncesinde son hazırlıklar yapılıyor.

MEDAŞ ekiplerinin elektrik altyapı çalışmalarını tamamlaması ile birlikte zeminde PMT serimine başlayacak olan belediye ekipleri ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı Haber
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Sokakta tezgah açan girişimci, günde 50 bin takipçi satıyor
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Bülent Arınç'a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Safiye Soyman
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ivan Obradovic Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Ateş Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Nar caddesi'ndeki altyapı çalışmaları tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 11:13:53. #1.15#
title